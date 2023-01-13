Экс-полковник Канчиан: США потребуется пять лет на восполнение опустевших арсеналов оружия

Вашингтону понадобится больше пяти лет на восполнение опустевших из-за помощи киевскому режиму арсеналов военной техники. Об этом заявил бывший полковник Корпуса американской морской пехоты Марк Канчиан.

В своём исследовании, опубликованном на портале CSIS, он отметил, что поддержка Украины серьёзно ударила по военно-промышленному комплексу (ВПК) США. По его словам, для восстановления запасов оружия необходимо расширять профильные производства.

На восполнение арсеналов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin потребуется 5,5 года, противотанковых зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger — 6,5 года, 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов — 5 лет, сказано в статье.

При этом экс-полковник подчеркнул: Вашингтону удастся соблюсти эти сроки в случае благоприятной экономической обстановки на территории страны и инвестиций в ВПК.

Как пояснил Канчиан, Минобороны США может заменить ПТРК Javelin на TOW, однако последние менее удобны в использовании.