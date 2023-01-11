Организуя для украинских военных обучение по использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, Пентагон повышает эскалацию конфликта. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он напомнил, что представители Минобороны США планируют запустить курс боевой подготовки в Оклахоме.
"Решение военного ведомства США является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", — сказано в заявлении Антонова, опубликованном в соцсетях посольства.
По его словам, российская сторона по различным линиям доводит до американских аналитиков сведения об опасных последствиях такого поведения Пентагона.
Ранее полковник Вооружённых сил США в отставке Дуглас Макгрегор назвал готовящиеся поставки американских ЗРК Patriot "прощальным жестом" Вашингтона перед неминуемым поражением киевского режима.
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