Посол Антонов осудил решение США обучить военных ВСУ применять ЗРК Patriot

Организуя для украинских военных обучение по использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, Пентагон повышает эскалацию конфликта. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что представители Минобороны США планируют запустить курс боевой подготовки в Оклахоме.

"Решение военного ведомства США является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", — сказано в заявлении Антонова, опубликованном в соцсетях посольства.

По его словам, российская сторона по различным линиям доводит до американских аналитиков сведения об опасных последствиях такого поведения Пентагона.

Ранее полковник Вооружённых сил США в отставке Дуглас Макгрегор назвал готовящиеся поставки американских ЗРК Patriot "прощальным жестом" Вашингтона перед неминуемым поражением киевского режима.