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Макгрегор: позиция Зеленского по Артёмовску похожа на гитлеровскую одержимость Сталинградом

Силовые структуры

Отношение украинского президента Владимира Зеленского к Артёмовску напоминает одержимость Адольфа Гитлера Сталинградом. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор: позиция Зеленского по Артёмовску похожа на гитлеровскую одержимость Сталинградом

По его словам, Вооружённые силы РФ постепенно улучшают свои позиции в этой зоне боевых действий. Как пояснил военнослужащий, Артёмовск — стратегически важный населённый пункт, поэтому к нему приковано мировое внимание.

"Он стал для Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом", — подчеркнул Макгрегор в интервью Judging Freedom.

Представитель ВС США добавил, что президент Украины и его окружение всеми силами пытаются избежать ухудшения обстановки на Артёмовском направлении. В ином случае украинские подразделения будут деморализованы, считает полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что большая часть европейцев не желает иметь ничего общего с украинским конфликтом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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