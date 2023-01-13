Отношение украинского президента Владимира Зеленского к Артёмовску напоминает одержимость Адольфа Гитлера Сталинградом. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, Вооружённые силы РФ постепенно улучшают свои позиции в этой зоне боевых действий. Как пояснил военнослужащий, Артёмовск — стратегически важный населённый пункт, поэтому к нему приковано мировое внимание.
"Он стал для Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом", — подчеркнул Макгрегор в интервью Judging Freedom.
Представитель ВС США добавил, что президент Украины и его окружение всеми силами пытаются избежать ухудшения обстановки на Артёмовском направлении. В ином случае украинские подразделения будут деморализованы, считает полковник.
Ранее Макгрегор заявил, что большая часть европейцев не желает иметь ничего общего с украинским конфликтом.
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