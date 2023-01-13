ISPI: сдав Соледар, Киев попал в ловушку России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) берегли резервы для весеннего наступления, но пожертвовали ими под Соледаром. Киев тем самым попал в ловушку России. Такое мнение высказала научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Амбросетти.

"В свете огромных потерь с украинской стороны возникает вопрос, не попал ли Киев в ловушку ведения боя на российских условиях, жертвуя нужными ему войсками для весеннего наступления?" — заявила эксперт.

Она также назвала битву за Соледар самой кровопролитной с начала спецоперации.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что после потери Соледара части ВСУ будут изолированы друг от друга и лишатся важного логистического центра.