Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Останина заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
Экс-директор колледжа на Ставрополье оплатил штраф из бюджета и может сесть в тюрьму
NDP: США втянут в конфликт на Украине Польшу после потери Соледара
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
Ходаковский заявил, что он против ненависти граждан РФ к жителям Украины
Вадим Степанцов: солист "Аквариума" Гребенщиков — давний друг нацистов
Баевский: Соледар был чрезвычайно важен для ВСУ, Киев муссирует идею о контрнаступлении
Аксель: пока Москва играется с перемириями, страну терроризируют диверсанты ВСУ
Адмирал ВМС США Ставридис призвал Запад передать Киеву истребители

ISPI: сдав Соледар, Киев попал в ловушку России

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) берегли резервы для весеннего наступления, но пожертвовали ими под Соледаром. Киев тем самым попал в ловушку России. Такое мнение высказала научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Амбросетти.

"В свете огромных потерь с украинской стороны возникает вопрос, не попал ли Киев в ловушку ведения боя на российских условиях, жертвуя нужными ему войсками для весеннего наступления?" — заявила эксперт.

Она также назвала битву за Соледар самой кровопролитной с начала спецоперации.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что после потери Соледара части ВСУ будут изолированы друг от друга и лишатся важного логистического центра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО

Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.

Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
РИА Новости: сержант-медик ВС РФ Пшеничный констатировал факты об издевательствах и побоях в плену ВСУ
Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк
Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на США
В США протестуют против учений ВСУ с Patriot в Оклахоме: убьют наших граждан, как невинных поляков
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Последние материалы
Аксель: пока Москва играется с перемириями, страну терроризируют диверсанты ВСУ
Адмирал ВМС США Ставридис призвал Запад передать Киеву истребители
Баширов: скоро появится версия, что Путин украл документы у Байдена и подкинул в гараж
Комбат Бураков: уже скоро ВСУ ждёт сюрприз на Днепре и в Запорожье
Садовые и комнатные тенелюбивые цветы: морозник, кливия, ландыш и сансевиерия
Деревья — пример того, что сотрудничество лучше для общества, чем конкуренция
В ВСУ заявили, что бобры помогут Украине в борьбе с российской армией
В Польше пройдут митинги против отправки войск на Украину: "Это не наша война"
РИА Новости: Зеленский рискует лишиться поста, так как нажил себе новых врагов
Пегов: бойцы РФ не дают ВСУ перейти в наступление на проблемных участках Донецкого направления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников