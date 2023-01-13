В WSJ назвали взятие Соледара "началом конца" Украины

Украинские войска потеряли огромное количество солдат в битве за Соледар. Этот факт признали даже американцы, делится портал "МПШ".

Счет погибших перевалил за тысячи. Источники RT сообщили, что потери Украины только в боях за Соледар могут составить 25 тысяч человек. "250 тысяч военных потерь живой силы: 100 тысяч убитыми и 150 тысяч инвалидов", — признаёт ThisNews.

Оно и неудивительно — один из командиров части на условиях анонимности пояснил WSJ, что "это не я, это царь Леонид придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для вас местности". Таким образом, продвигается идея, что Соледар было крайне трудно защищать, и "если так будет продолжаться, мы можем закончиться".

Проблема, на самом деле, совершенно в другом. С точки зрения защиты в Соледаре прекрасные условия для обороны, о чём красноречиво свидетельствует карта высот.

Американские эксперты уже начали озвучивать идеи, что украинцам нужно отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход ещё можно устроить без потери всех украинских подразделений.

В интервью одного из защитников Соледара прозвучала идея, что непонятно, ради чего всё это, если город всё равно будет брошен. А "рупор Банковой" — проект "Українська правда" подтверждает, что именно Зеленский не дал команду на отвод войск из города, пока ещё была возможность.

Впрочем, у киевских властей до сих пор своя реальность и информационная картинка. По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, российские войска до сих пор не могут полностью захватить город.

Флагман украинского информационного обмана Алексей Арестович уже заявил, что "возможное взятие десятитысячного разрушенного города не принесёт противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь".

Украинцы, впрочем, уже не воспринимают такой мощный поток желаемого против действительного. Они возмутились, что пока Арестович успокаивает, "идёт настоящий свинорез, как пишут русские" и напомнили чиновнику, что он:

лично клялся в том, что россияне больше не возьмут ни одного города на Украине,

признавался, что вместе с Зеленским они лгали про ситуацию на фронте,

вместе с офисом президента Украины решили не предупреждать народ об СВО, чтобы "не пришлось давить и стрелять украинцев, которые начнут бежать".

Арестович вбросил ещё пару причин, якобы объясняющих ситуацию с потерей Соледара. Мол, слишком много оказалось дезертиров, которые не рвались к гибели во славу страны и её западного пути и посмели испугаться "каких-то русских".

При этом, издание отмечает, что Зеленский клялся в своей последней поездке в Вашингтон — ни Бахмут, ни Соледар сданы не будут.

Вместо внятного обращения к нации Зеленский предпочёл посетить маленький военный некрополь на Западенщине, где мобилизация имела место в минимальных количествах. Там хоть картинка бесконечных свежих могил оказалась не такой пугающей, как на фото и видео с сотен кладбищ с тысячами могил тех, кого ещё успели найти на поле боя.