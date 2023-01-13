Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Украина де-факто уже входит в НАТО
Минобороны РФ раскрыло подробности взятия Соледара
Military Watch: танки Challenger и Leopard не смогут воевать в Донбассе
Самбурская опубликовала пикантное фото с женатым актёром
НГ: пол-России экономит на всём, не зная своего будущего
Гундаров допустил введение войск Польши на Западную Украину в переломный момент СВО
Минобороны: ВС России уничтожили 700 военных и технику ВС Украины в Соледаре за трое суток
Минобороны: 12 января ВС РФ завершили освобождение Соледара от ВСУ
NYT: Запад приступил к подготовке Украины к весеннему наступлению ВС РФ

В WSJ назвали взятие Соледара "началом конца" Украины

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские войска потеряли огромное количество солдат в битве за Соледар. Этот факт признали даже американцы, делится портал "МПШ".

В WSJ назвали взятие Соледара "началом конца" Украины

Счет погибших перевалил за тысячи. Источники RT сообщили, что потери Украины только в боях за Соледар могут составить 25 тысяч человек. "250 тысяч военных потерь живой силы: 100 тысяч убитыми и 150 тысяч инвалидов", — признаёт ThisNews.

Оно и неудивительно — один из командиров части на условиях анонимности пояснил WSJ, что "это не я, это царь Леонид придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для вас местности". Таким образом, продвигается идея, что Соледар было крайне трудно защищать, и "если так будет продолжаться, мы можем закончиться".

Проблема, на самом деле, совершенно в другом. С точки зрения защиты в Соледаре прекрасные условия для обороны, о чём красноречиво свидетельствует карта высот.

Американские эксперты уже начали озвучивать идеи, что украинцам нужно отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход ещё можно устроить без потери всех украинских подразделений.

В интервью одного из защитников Соледара прозвучала идея, что непонятно, ради чего всё это, если город всё равно будет брошен. А "рупор Банковой" — проект "Українська правда" подтверждает, что именно Зеленский не дал команду на отвод войск из города, пока ещё была возможность.

Впрочем, у киевских властей до сих пор своя реальность и информационная картинка. По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, российские войска до сих пор не могут полностью захватить город.

Флагман украинского информационного обмана Алексей Арестович уже заявил, что "возможное взятие десятитысячного разрушенного города не принесёт противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь".

Украинцы, впрочем, уже не воспринимают такой мощный поток желаемого против действительного. Они возмутились, что пока Арестович успокаивает, "идёт настоящий свинорез, как пишут русские" и напомнили чиновнику, что он:

  • лично клялся в том, что россияне больше не возьмут ни одного города на Украине,
  • признавался, что вместе с Зеленским они лгали про ситуацию на фронте,
  • вместе с офисом президента Украины решили не предупреждать народ об СВО, чтобы "не пришлось давить и стрелять украинцев, которые начнут бежать".

Арестович вбросил ещё пару причин, якобы объясняющих ситуацию с потерей Соледара. Мол, слишком много оказалось дезертиров, которые не рвались к гибели во славу страны и её западного пути и посмели испугаться "каких-то русских".

При этом, издание отмечает, что Зеленский клялся в своей последней поездке в Вашингтон — ни Бахмут, ни Соледар сданы не будут.

Вместо внятного обращения к нации Зеленский предпочёл посетить маленький военный некрополь на Западенщине, где мобилизация имела место в минимальных количествах. Там хоть картинка бесконечных свежих могил оказалась не такой пугающей, как на фото и видео с сотен кладбищ с тысячами могил тех, кого ещё успели найти на поле боя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России

Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.

Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
Деньги "отмывают" не только в кухонной раковине Сергей Лебедев Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк
РИА Новости: сержант-медик ВС РФ Пшеничный констатировал факты об издевательствах и побоях в плену ВСУ
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на США
Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на США
Последние материалы
NYT: Запад приступил к подготовке Украины к весеннему наступлению ВС РФ
В МО РФ подтвердили отсутствие отсрочки по мобилизации для отцов троих детей
Военкор Сладков заявил о крупных потерях ВСУ в Соледаре: "На каждом шагу — тела"
Кошка принесла в дом добычу: знайте, она вам доверяет и помогает в пропитании семьи
В WSJ назвали взятие Соледара "началом конца" Украины
Адвокат Айвар раскритиковала идею Володина о конфискации имущества у покинувших РФ граждан
Дарья Митина: Пашинян хочет погубить Армению
Житель Соледара Шистка заявил, что военные ВСУ распивали алкоголь и запугивали людей
Бердичевский: в Артёмовске находится не менее пяти тысяч боевиков ВСУ
Житель Яковлевки в ДНР заявил о замеченных польских наёмниках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников