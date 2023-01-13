Гундаров допустил введение войск Польши на Западную Украину в переломный момент СВО

Варшава проводит скрытую мобилизацию, чтобы реализовать планы на Западную Украину. Такое мнение выразил военный эксперт Владимир Гундаров.

В интервью МК он напомнил, что недавно во Львове польский президент Анджей Дуда пообещал предоставить Киеву целую роту немецких танков Leopard.

"На самом деле — это мои предположения — речь идёт о том, каким образом в переломный момент боевых действий польские войска могут зайти на Западную Украину", — считает специалист.

Он отметил, что рядом с украинской границей Варшава сформирует танковую дивизию, где будут служить от 10 до 15 тысяч военных. Как пояснил Гундаров, в целом у Польши есть резерв в 200 тысяч человек на случай прямого противостояния с ВС РФ.

Эксперт допустил, что польские власти введут войска в Львовскую область, если создастся обстановка, при которой Украина "рассыпается полностью". Кроме того, специалист подчеркнул: Россия тоже готовит дополнительные силы, наращивая взаимодействие с ВС Белоруссии.

Ранее аналитик Ханна Крамер сообщила, что Вашингтон намерен втянуть польскую армию в украинский конфликт.