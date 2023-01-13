Историк Григоров: ВС Украины завершают полный переход на вооружения НАТО

Военная помощь Запада Украине выходит на новый уровень. Британия впервые высказала желание поставить для нужд украинской армии танки Challenger 2. Также обсуждается возможность передачи Киеву немецких Leopard. Историк Сергей Григорьев считает, что ВС РФ необходимо уничтожить логистику, чтобы изолировать театр военных действий на Украине.

"Запас советских танков у Киева и стран НАТО заканчивается. Однако Запад сначала планирует поставлять БМП, в частности, американские "Брэдли". Это означает завершение постепенного перехода Украины на полную номенклатуру натовских вооружений. А по предприятиям ВПК Альянса мы бить не сможем", — поясняет Григорьев в беседе с ФАН.

Вся проблема в том, что натовская бронетехника оборудована современными системами управления и связи, отмечает историк. Но факт того, что танки "не свежие", опускать не стоит. Григорьев предлагает наносить удары по автомобильным и ж/д мостам, локомотивным депо и тяговым подстанциям.