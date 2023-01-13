Депутат ГД Соболев: перед повышением возраста призыва необходимо составить план реформы ВС РФ

Генерал ВС РФ, председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов допустил, что к весне 2023 года могут повысить призывной возраст до 30 лет. Информация вызвала резонанс. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что спешить с решением вопроса не стоит.

"Говоря о данной инициативе, очень важно не бежать впереди паровоза. Так как для начала необходимо составить подробный план строительства наших вооружённых сил. Причём вооруженных сил таких, которые смогут защитить нашу родину от любого геополитического противника", — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Ранее Соболев сообщил, что все "откосившие" от армии россияне будут вынуждены служить после принятия закона об увеличении призывного возраста. А неслужившие граждане РФ старше 30 лет могут попасть на военные сборы после принятия данного закона.