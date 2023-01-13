RT: жительница Артёмовска рассказала, как невменяемый военный ВСУ прострелил её мужу колено

Корреспондент RT Роман Косарев побывал в Артёмовске (Бахмуте) и взял интервью у жительницы города. Она рассказывает, что украинские боевики полтора месяца держали жителей населённого пункта в страхе, не давая выходить из домов. По ним сразу открывали огонь.

Женщина поделилась и личной историей. Её супругу один из военных ВСУ прострелил колено, когда он вышел гулять с собакой в коридоре своего дома. Прозвучало два выстрела. Ругаться она побоялась, так как уверена, что была бы убита на месте. Со слов женщины, стрелявший был невменяемым.

"(ВСУ — Прим. ред.) — это страшные люди… Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить", — рассказала жительница Артёмовска.