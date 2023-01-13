Евгений Пригожин заявил о попытках запретить упоминание ЧВК "Вагнер" в СМИ

Средства массовой информации ведут активную работу по запрету словосочетания "ЧВК "Вагнер". Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин, комментируя запрос издания RTVI.

Журналисты попросили бизнесмена оценить заявление советника госдепартамента США Дерека Шолле. В ходе своего визита в Сербию он заявил, что деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, в связи с чем власти США ведут работу по нейтрализации ее деятельности. По словам Пригожина, Соединенные Штаты не являются ключевым противником ЧВК "Вагнер". Урон ей может нанести лишь "наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники".

"Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК "Вагнер "", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана. У ЧВК "Вагнер " постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги", — приводятся его слова на странице пресс-службы компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

Евгений Пригожин обратился к гражданам, которые ценят работу сотрудников ЧВК "Вагнер". Он призвал поддержать бойцов и упоминать в комментариях к публикациям о том, что они существуют и выполняют свою работу, обеспечивая спокойствие россиян.