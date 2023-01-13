Одна подлодка США может уничтожить весь ледокольный флот РФ, заявил военный эксперт

Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов рассказал, что одна подводная лодка США может уничтожить весь ледокольный флот России.

По его словам, США оснастили четыре подводных лодки класса "Огайо" неядерными крылатыми ракетами "Томагавк". Каждая из подлодок может нести до 154 ракет.

"Всплыв из-подо льда в Северном Ледовитом океане, одна такая субмарина теоретически может уничтожить весь наш ледокольный флот и тем самым нивелировать основное наше преимущество перед американцами — подавляющее превосходство в тяжёлых ледоколах", — сообщил Прохватилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он призвал уделить повышенное внимание совершенствованию технологий противолодочной борьбы, в частности, развивать противолодочную авиацию и средства радиоэлектронной борьбы.

Прохватилов подчеркнул, что у России есть существенное преимущество перед США в количестве ледоколов. Москва располагает 40 такими судами, а Вашингтон — одним. Но если Россия не сосредоточится на совершенствовании средств противодействия субмаринам, то может потерять свои ледоколы, предупредил собеседник изданияю

Ранее сообщалось, что на российской верфи "Звезда" заложен киль ледокола "Лидер", который станет самым мощным в мире. Судно будет оснащено двумя ядерными реакторами РИТМ-400.