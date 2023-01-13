Офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что обман Зеленского с поставками оружия разозлил США

Американские представители прибудут на Украину для контроля над западными поставками вооружений. Данная мера необходима из-за поступающей информации о неправомерном их использовании. Об этом сообщил отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди.

"Они (администрация Байдена — Прим. ред.) наконец-то осознали тот факт, что украинцы пытаются нас обвести вокруг пальца. Многое из того оружия, которое мы поставляем им, попадает на чёрный рынок и исчезает, и Бог знает, что происходит с вертолётами, полными денег", — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Чтобы вести наблюдения и контролировать технику, США отправят "войска" из наблюдателей для предотвращения подобных случаев в будущем, отметил Джиральди.