Политолог Александров: Россия будет вынуждена перейти черту в конфликте с НАТО

Военные сборы в России сегодня первые в ленте новостей. Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров объяснил, зачем их проводить именно сейчас. В беседе с корреспондентом Pravda.Ru он отметил, что обычно на сборы приглашают тех, кто уже служил для восстановления навыков, но сейчас ситуация иная.

"Тут видимо, просто уже будут военные сборы для неслуживших. Нужны для того, чтобы им привить навыки, то есть не восстановить, а привить военные навыки. Это может понадобиться, потому что ситуация непростая, возможна война с НАТО, с Западом, возможна ядерная война. Так что все должны быть готовы защищать Родину", — объясняет Александров.

Ситуация на Украине складывается очень серьёзно. Вспомнили о военных сборах именно сейчас, потому на пороге серьёзный военный конфликт, не исключая конфликта с НАТО, отметил политолог. Поскольку Североатлантический альянс не успокаивается и продолжает накачивать ВСУ вооружениями, Россия рано или поздно будет вынуждена перейти определённую черту.

"Начать наносить удары по аэродрому в Польше, например, или поляки не выдержат — сами атакуют Белоруссию. Так что тут может быть всё, что угодно", — заключил Александров.