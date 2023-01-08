Министерство обороны США обучит 500 военнослужащих украинской армии управлению боевыми машинами пехоты Bradley М2А2.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
В кoнце января Вашингтон силами Пентагона проведет "мастер-класс" для полутысячи националистов, отметил ведущий Первого канала.
"Курс продлится месяц, а количество людей берут с запасиком. На 50 БМП 500 бойцов. БМП М2 появятся в частях уже в начале марта", — в частности, пишет Осташко.
Ранее сообщалось, что Генштаб Украины начинает срочную операцию по мобилизации.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.