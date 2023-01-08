США обучат 500 украинских военных управлению БМП Bradley М2А2

Министерство обороны США обучит 500 военнослужащих украинской армии управлению боевыми машинами пехоты Bradley М2А2.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В кoнце января Вашингтон силами Пентагона проведет "мастер-класс" для полутысячи националистов, отметил ведущий Первого канала.

"Курс продлится месяц, а количество людей берут с запасиком. На 50 БМП 500 бойцов. БМП М2 появятся в частях уже в начале марта", — в частности, пишет Осташко.

Ранее сообщалось, что Генштаб Украины начинает срочную операцию по мобилизации.