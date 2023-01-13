В городе Пудож республики Карелия войсковая часть (ВЧ) подала иск в районный суд на гражданина, с которым был заключён контракт на время обучения и пяти лет службы. Его уволили за неисполнение условий договора, пишет издание karelinform.ru.
С ответчика требуют возместить затраты на его учёбу в размере 240 тыс. рублей. Суд признал факт несоблюдения условий договора. Часть средств гражданин уже возместил, ему осталось выплатить 217,5 тыс. рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.