В Карелии войсковая часть потребовала от курсанта возместить затраты на обучение после разрыва контракта

В городе Пудож республики Карелия войсковая часть (ВЧ) подала иск в районный суд на гражданина, с которым был заключён контракт на время обучения и пяти лет службы. Его уволили за неисполнение условий договора, пишет издание karelinform.ru.

С ответчика требуют возместить затраты на его учёбу в размере 240 тыс. рублей. Суд признал факт несоблюдения условий договора. Часть средств гражданин уже возместил, ему осталось выплатить 217,5 тыс. рублей.



