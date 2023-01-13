Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт подаёт в отставку

Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт решила подать в отставку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Сейчас уточняется дата, когда министр обороны покинет пост. В правительстве ФРГ уже обсуждают преемника Ламбрехт.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали досужими вымыслами сообщения из социальных сетей о якобы отставке Сергея Нарышкина с поста директора спецслужба.