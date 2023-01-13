Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт решила подать в отставку.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
Сейчас уточняется дата, когда министр обороны покинет пост. В правительстве ФРГ уже обсуждают преемника Ламбрехт.
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