Бойцы ЧВК "Вагнер" обратились к россиянам с линии фронта

Бойцы ЧВК "Вагнер" записали видео для россиян. В нем "музыканты" благодарят соотечественников за поддержку. Кадры опубликовала пресс-служба "Конкорд".

Группа "вагнеровцев" записала видеоролик, в котором поблагодарила россиян за оказанную им поддержку. Они хором выкрикнули благодарственную речь.

"От всех бойцов ЧВК "Вагнер" спасибо всем россиянам за поддержку!" — сказали бойцы "оркестра".

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что у "вагнеровцев" постоянно пытаются украсть победу. В связи с этим он призвал поддержать бойцов, работа которых так важна в это непростое время.

Тем временем ЧВК "Вагнер" полностью взяли Соледар, за который долгое время вели ожесточенные бои с украинскими войсками. Минобороны России высоко оценило мужество "музыкантов" в боях за город и подтвердило, что территорию взяли именно "вагнеровцы".