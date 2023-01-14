Марков: НАТО вооружает Украину и учит боевиков для мощного наступления ВСУ весной

Последние действия США и ЕС говорят о подготовке Западом мощной группировки ВСУ, которая весной должна начать масштабное контрнаступление, заявил политолог Сергей Марков.

Он уверен, что решение о передаче киевскому режиму крупных партий "именно наступательного оружия" уже принято, но открыто объявят об этом на заседании штаба НАТО в Рамштайне 20 января.

"Одновременно идет ещё одна массовая мобилизация на Украине. Там должно быть создано три новых корпуса по 75 тысяч солдат", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Также Марков напомнил, что страны Североатлантического альянса запустили настоящий конвейер по подготовке украинских боевиков.

"Цель этой подготовки — создать мощную группировку к весне. Весной они планируют мощное наступление ВСУ", — резюмировал эксперт.

Ранее бывший посол ЛНР в России заявил, что западные страны рассматривают Украину в качестве антироссийского смертника-камикадзе.