Последние действия США и ЕС говорят о подготовке Западом мощной группировки ВСУ, которая весной должна начать масштабное контрнаступление, заявил политолог Сергей Марков.
Он уверен, что решение о передаче киевскому режиму крупных партий "именно наступательного оружия" уже принято, но открыто объявят об этом на заседании штаба НАТО в Рамштайне 20 января.
"Одновременно идет ещё одна массовая мобилизация на Украине. Там должно быть создано три новых корпуса по 75 тысяч солдат", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Также Марков напомнил, что страны Североатлантического альянса запустили настоящий конвейер по подготовке украинских боевиков.
"Цель этой подготовки — создать мощную группировку к весне. Весной они планируют мощное наступление ВСУ", — резюмировал эксперт.
Ранее бывший посол ЛНР в России заявил, что западные страны рассматривают Украину в качестве антироссийского смертника-камикадзе.
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Соледар завален трупами боевиков ВСУ.