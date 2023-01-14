Сладков раскрыл интересные факты о штурме Соледара "вагнеровцами"

В ходе операции по взятию Соледара солдаты ВСУ толпами приходили на позиции бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы сдаться в плен. Об этом сообщается в Telegram-канале репортера ВГТРК Александра Сладкова.

О ходе штурма журналисту рассказал один из "вагнеровцев", отметив, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, которое оказывали украинские подразделения, многие противники сложили оружие.

"Это первый подъезд, который мы зачищали. Они там нормальное оказали сопротивление. Зачистили без потерь, в принципе. Запрыгнули и начали давить, а они начали убегать отсюда. Просмотрели здесь каждый подвал, всех мирных вывели и отправили отсюда. Они настроены положительно, они очень долго нас ждали, как оказалось. Они действительно нас ждали, видно было по ним", — рассказал он.

Также "музыкант" отметил, что националистов сдается меньше, чем простых солдат и чем хотелось бы. В большинстве случаев они воюют до последнего, поэтому их ликвидируют.

По словам бойца, его контракт заканчивается через несколько месяцев, но он не собирается долго отдыхать. Штурмовик планирует съездить домой, чтобы повидаться с родными, а потом обязательно вернется в коллектив на передовой.