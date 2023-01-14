Ракеты российской армии появились над территорией Украины.
В Николаеве уже взрывы, первые пуски пошли с Черного моря.
Об этом сообщает со своего аккаунта мессенджера журналист Сергей Колясников. Также отмечается, что на Украине масштабная воздушная тревога.
"Первые ракеты уже над Украиной", — подтвердил прилёты гауляйтер Николаевской области Виталий Ким.
В соцсети он ранее заявлял о взлёте сразу 17-ти российских бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Помимо этого сообщается, что в море вышли корабли с крылатыми ракетами "Калибр".
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В Киеве снова прогремели взрывы.