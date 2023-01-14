Более 80 российских ракет в небе над Украиной 14 января

Telegram-каналы публикуют подробности массированного ракетного удара на Украину, который происходит прямо сейчас.

Российская авиация несколько раз дезинформировала противника про запуск ракет. Это помогло получить информацию о системах противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ и усыпить бдительность командования.

Сообщается, что запуски были с земли, моря и воздуха. В данный момент полёты фиксируют в основном на западе Украины. Отмечается, что в небе над Украиной сейчас более 80 ракет.