Telegram-каналы публикуют подробности массированного ракетного удара на Украину, который происходит прямо сейчас.
Российская авиация несколько раз дезинформировала противника про запуск ракет. Это помогло получить информацию о системах противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ и усыпить бдительность командования.
Сообщается, что запуски были с земли, моря и воздуха. В данный момент полёты фиксируют в основном на западе Украины. Отмечается, что в небе над Украиной сейчас более 80 ракет.
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