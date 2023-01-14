CFR: поставки тяжёлых западных танков и БМП приведут к проблемам с логистикой в ВСУ

Соединённые Штаты Америки, Германия и Франция пообещали снабдить Украину боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley и Marder, батареей Patriot, колёсными танки AMX-10RC и другой тяжёлой техникой. Такое решение может привести к проблемам в ВСУ. Об этом заявил обозреватель Council on Foreign Relations Тимоти Макдональд (CFR).

"Они (БМП и танки — Прим. ред.) могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс, <...> вероятно, он вызовет значительные логистические проблемы", — написал он в материале.

Возможности ВС Украины новая техника расширит, но её внедрение займёт значительный отрезок времени, пишет Макдональд. Также он отметил, что поставка, вероятнее всего, будет весной, а на обучение солдат уйдёт несколько недель.