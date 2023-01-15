МО России: СБУ готовит взрыв зернохранилища, чтобы обвинить ВС РФ

Украинские боевики готовятся взорвать зернохранилище в Харьковской области, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, цель Киева устроить провокацию и обвинить российскую сторону.

Киев может обвинить Москву в дефиците продовольствия.

"В населённом пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки", — пояснили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, в регион для этого прибыли около 30 специалистов СБУ, а владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины.