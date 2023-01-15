Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах ращрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Помощник офиса Владимира Зеленского заверил граждан Украины, что мир не поверит в то, что Украина сама разрушила жилой дом в Днепре.

"Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан", — написал украинский военный аналитик в своëм микроблоге.

Он уверен, что вина России не может быть ослаблена.

"Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии — в н е зависимости от конкретного механизма ее наступления", — объяснил Арестович.

Помощник Зеленского заявил, что дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22, так как ПВО не могло стать причиной таких разрушений.

Ранее юрист Екатерина Гордон назвала больными людьми тех, кто радуется смертям мирных жителей Украины.