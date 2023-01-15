ВВС Украины заявили, что ни разу за всю историю СВО не поразили ни одной крылатой ракеты X-22

В украинских ВВС заявили, что ни разу за всю историю специальной военной операции не поразили ни одной российской крылатой ракеты X-22.

Однако отчёты ВСУ и новости постоянно пестрели заголовками об успешно сбитых "русских" ракетах X-22, в том числе, с фотографиями-подтверждениями, сообщает в своём аккаунте мессенджера журналист и ведущий Руслан Осташко.

Ранее Генштаб ВСУ официально заявлял, что ПВО сбивают ракеты Х-22, теперь заявили, что неспособны их сбивать.

Напомним, накануне советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшую на жилой дом ракету в Днепропетровске сбила украинская система противовоздушной обороны, после чего она рухнула на подъезд многоэтажки и взорвалась. По словам советника ОПУ, дополнительным элементом поражения стало топливо, которым заправляются ракеты Х-22.