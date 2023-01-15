Мэр Днепропетровска Филатов назвал Арестовича "помойным ртом" и "скотом"

Мэр Днепропетровска Борис Филатов отреагировал на слова внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Напомним, Арестович заявил, что упавшую на жилой дом ракету сбила украинская ПВО, после чего она упала на подъезд многоэтажки и взорвалась.

Филатов призвал Службу безопасности Украины и контрразведку отреагировать на слова советника ОПУ, а также назвал его "самовлюбленным скотом" и "помойным ртом".

В Днепропетровске уже информируют о 17-ти погибших, ранены 73 человека.

Тем временем, взрыв и обвал дома может быть терактом, совершенным боевиками из нацбатальона, заявил экс-нардеп Рады Илья Кива.

Цель теракта — обвинения России в военных преступлениях, когда представители НАТО соберутся в Брюсселе в рамках формата "Рамштайн". Взрыв дома в Днепропетровске — дополнительная мотивация выделения киевской власти оружия, подытожил бывший депутат Рады.