Мардан: Даже если в дом в Днепре попала наша ракета, это не меняет вообще ничего

Журналист Сергей Мардан высказался о трагедии в Днепре. Он отметил, что принцип "Украина должна страдать" остаётся неизменным.

Представитель СМИ считает споры о том, что стало причиной обрушения жилого дома в Днепре, несущественными.

"Даже если в дом в Днепре попала наша ракета, это не меняет вообще ничего", — сказал Мардан.

Мардан призвал готовиться к ещё более тяжёлым последствиям СВО. Он напомнил о продолжительных штурмах Мариуполя, Соледара, Бахмута, Северодонецка.

"Как вы думаете, как долго и какими средствами будут продолжаться штурмы по-настоящему больших городов. Вы представляете, что будет с Харьковом, например, когда мы его будем штурмовать. Посмотрите на фотографии Мариуполя, вот что будет с Харьковом, Днепропетровском и Киевом", — рассказал журналист в своей авторской программе.

Он удивляется тому, что для жителей России такие события по-прежнему выглядят неприемлемыми. Он призвал не испытывать чувство вины за происходящее.

"Мы и будем как собачки Павлова реагировать на данные фотографии. Нами будет легко манипулировать. Ещё раз повторю, ничем хорошим это не закончится", — отметил журналист.

Он назвал недоработками то, что жители украинских городов чувствуют себя нормально.

"Но принцип "Украина должна страдать" остается неизменным", — написал Мардан в своём микроблоге.

По последним данным, в Днепре погибли 25 человек, 73 человека получили ранения, 13 из них — дети. Разрушены 72 квартиры и ещё более 230 — повреждены.

Ранее правозащитница Екатерина Гордон назвала больными людьми тех, кто злорадствует по поводу обрушения жилого дома в Днепре.