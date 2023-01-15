РВ: боевики ВСУ захватили в плен казаха и издевались над ним

В Сети появились очередные кадры жестокого обращения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) с пленными российскими военнослужащими. Кадры публикует Telegram-канал "Русской Весны".

По этическим причинам редакция не может разместить здесь это видео.

На кадрах украинские военные сняли несколько пленных, которые лежат на земле лицом вниз. Когда выясняется, что один из бойцов казах по национальности, боевики начинают спрашивать его, "зачем он сюда приехал".

Мужчина отвечает, что его "забрали с работы".

После этого один из украинцев бьёт его ногой в лицо, а второй — два раза прикладом автомата по спине.

Какова дальнейшая судьба пленных, неизвестно.