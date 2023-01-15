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Силовые структуры

В Сети появились очередные кадры жестокого обращения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) с пленными российскими военнослужащими. Кадры публикует Telegram-канал "Русской Весны".

По этическим причинам редакция не может разместить здесь это видео.

На кадрах украинские военные сняли несколько пленных, которые лежат на земле лицом вниз. Когда выясняется, что один из бойцов казах по национальности, боевики начинают спрашивать его, "зачем он сюда приехал".

Мужчина отвечает, что его "забрали с работы".

После этого один из украинцев бьёт его ногой в лицо, а второй — два раза прикладом автомата по спине.

Какова дальнейшая судьба пленных, неизвестно.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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