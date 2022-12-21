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Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги

Силовые структуры

Десантников из 80-й аэромобильной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), которые расстреляли российских военнопленных в Макеевке, могли захватить благодаря информации, предоставленной украинской стороной.

Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги

О том, как удаётся вычислить военных преступников, рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Салман" в интервью "МК".

Он объяснил, что сделать это можно двумя способами. Первый предполагает анализ фото и видеоматериалов, на которых бойцы ВСУ хвастаются своими противозаконными действиями в отношении раненых или попавших к ним в плен бойцов ВС РФ.

После этого, российские военные, находящиеся с ними на одном участке фронта, могут без труда установить по элементам форменного обмундирования, снаряжения, шевронам и другим деталям экипировки, кто эти люди.

Второй способ, по словам собеседника издания, получение информации от боевиков ВСУ, которые передают сведения российской стороне.

То, что украинская сторона активно "торгует" информацией для заинтересованных лиц, ни для кого не секрет, заметил "Салман".

Детали он раскрывать не стал, по понятным причинам, но заверил, что это действительно так.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о захвате в плен боевиков ВСУ, причастных к расстрелу в Макеевке.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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