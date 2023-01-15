Вероятность того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, — низкая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt.
Он сказал, что не верит в применение Москвой ядерного оружия, так как Китай и некоторые страны просили Россию этого не делать.
Однако Запад не должен недооценивать Россию, потому что у неё большие ресурсы, добавил генсек Североатлантического альянса.
На фоне этих высказываний он призвал Германию начать поставки танков Украине.
Ранее Столтенберг заявил об опасности недооценивания России и призвал наращивать боеготовность НАТО, увеличив количество "солдат, боеприпасов и оружия".
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