Столтенберг: Россия не применит ядерное оружие, но недооценивать её нельзя

Вероятность того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, — низкая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt.

Он сказал, что не верит в применение Москвой ядерного оружия, так как Китай и некоторые страны просили Россию этого не делать.

Однако Запад не должен недооценивать Россию, потому что у неё большие ресурсы, добавил генсек Североатлантического альянса.

На фоне этих высказываний он призвал Германию начать поставки танков Украине.

Ранее Столтенберг заявил об опасности недооценивания России и призвал наращивать боеготовность НАТО, увеличив количество "солдат, боеприпасов и оружия".