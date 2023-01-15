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Столтенберг: Россия не применит ядерное оружие, но недооценивать её нельзя

Силовые структуры

Вероятность того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, — низкая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt.

Он сказал, что не верит в применение Москвой ядерного оружия, так как Китай и некоторые страны просили Россию этого не делать.

Однако Запад не должен недооценивать Россию, потому что у неё большие ресурсы, добавил генсек Североатлантического альянса.

На фоне этих высказываний он призвал Германию начать поставки танков Украине.

Ранее Столтенберг заявил об опасности недооценивания России и призвал наращивать боеготовность НАТО, увеличив количество "солдат, боеприпасов и оружия".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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