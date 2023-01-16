Западные страны передали Вооружённым силам Украины (ВСУ) свыше четырёх тысяч единиц бронетехники, артиллерийских систем, самолётов и других видов вооружения, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, с помощью этой техники НАТО стремится "помочь Киеву бороться с Россией". В статье сказано, что за весь период проведения российской спецоперации украинская армия получила от Запада:
Кроме того, агентство напоминает, что странам Североатлантического альянса пришлось закупить несколько штурмовиков Су-25 и вертолётов Ми-17, произведённых в РФ, для поставок Украине.
Ранее британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Киеву танки Challenger 2 на сумму около четырёх миллионов фунтов стерлингов.
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