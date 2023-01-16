Bloomberg: Запад передал ВСУ свыше четырёх тысяч единиц бронетехники и самолётов

Западные страны передали Вооружённым силам Украины (ВСУ) свыше четырёх тысяч единиц бронетехники, артиллерийских систем, самолётов и других видов вооружения, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, с помощью этой техники НАТО стремится "помочь Киеву бороться с Россией". В статье сказано, что за весь период проведения российской спецоперации украинская армия получила от Запада:

410 танков;

более 1000 бронетранспортёров;

около 925 машин с противоминной защитой от засад;

порядка 300 единиц бронетехники и боевых машин пехоты (БМП);

300 буксируемых гаубиц;

свыше 90 ракетных систем;

415 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, агентство напоминает, что странам Североатлантического альянса пришлось закупить несколько штурмовиков Су-25 и вертолётов Ми-17, произведённых в РФ, для поставок Украине.

Ранее британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Киеву танки Challenger 2 на сумму около четырёх миллионов фунтов стерлингов.