В Киеве массово расклеивают указы о всеобщей мобилизации. Об этом заявил дипломат Родион Мирошник.
По его словам, у режима украинского президента Владимира Зеленского снова закончилась живая сила.
"Нужно пополнить!" — отметил Мирошник.
Он также подчеркнул: Киеву требуются новые украинские мобилизованные в преддверии очередных поставок западной техники.
Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что мужчины в массовом порядке покидают Украину во избежание призыва на службу. Как пояснил эксперт, в разных регионах этой страны на уклонистов устраивают облавы, целью которых является насильственная отправка граждан на линию боевого соприкосновения.
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