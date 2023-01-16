Мирошник: Киев оклеили указами о всеобщей мобилизации, у режима закончилась живая сила

В Киеве массово расклеивают указы о всеобщей мобилизации. Об этом заявил дипломат Родион Мирошник.

По его словам, у режима украинского президента Владимира Зеленского снова закончилась живая сила.

"Нужно пополнить!" — отметил Мирошник.

Он также подчеркнул: Киеву требуются новые украинские мобилизованные в преддверии очередных поставок западной техники.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что мужчины в массовом порядке покидают Украину во избежание призыва на службу. Как пояснил эксперт, в разных регионах этой страны на уклонистов устраивают облавы, целью которых является насильственная отправка граждан на линию боевого соприкосновения.