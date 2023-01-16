Солдаты 4-ой отдельной танковой бригады ВСУ покинули свои позиции из-за дефицита оружия и продовольствия. По словам боевиков, в этом виновато командование украинской армии.
Военнослужащие записали видеообращение на имя президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залежного с призывом решить проблемы на фронте. Они намерены вернуться на свои позиции после получения обмундирования, вооружения и средств связи.
"Когда мы это все будем видеть, когда мы все это получим, мы сразу же приступим к выполнению задач", — говорится в заявлении.
Солдаты подчеркнули, что не считают себя дезертирами, так как с честью выполняли все задачи.
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