Артиллеристы батальона "Призрак" нанесли удар по укрепрайонам ВСУ

Пресс-служба НМ ЛНР в своем официальном Telegram-канале продемонстрировала работу артиллерийского батальона "Призрак".

На опубликованных кадрах видно, как артиллеристы 14-го батальона ТрО ЛНР наносят удары по укрепрайонам украинских сил. Обстрел позиций противника производился из 152-мм гаубиц Д-20.

Отмечается, что огонь артиллерии корректировался разведывательными БПЛА.

Боец "Призрака" с позывным "Сорок первый" заявил в видео, что противник проявляет боевую активность на всех направлениях. Он отметил важность работы артиллерии для лишения ВС Украины возможности контрнаступления и подтягивания резервов.