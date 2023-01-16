Пресс-служба НМ ЛНР в своем официальном Telegram-канале продемонстрировала работу артиллерийского батальона "Призрак".
На опубликованных кадрах видно, как артиллеристы 14-го батальона ТрО ЛНР наносят удары по укрепрайонам украинских сил. Обстрел позиций противника производился из 152-мм гаубиц Д-20.
Отмечается, что огонь артиллерии корректировался разведывательными БПЛА.
Боец "Призрака" с позывным "Сорок первый" заявил в видео, что противник проявляет боевую активность на всех направлениях. Он отметил важность работы артиллерии для лишения ВС Украины возможности контрнаступления и подтягивания резервов.
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