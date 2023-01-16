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ВС РФ ответит танкам НАТО на Украине "Хризантемой", "Вихрем" и "Корнетом"

Силовые структуры

Военный эксперт Геннадий Алёхин в своем материале для издания "Украина.ру" перечислил вооружение, которое поможет ВС РФ противостоять западным танкам в зоне СВО на Украине.

ВС РФ ответит танкам НАТО на Украине "Хризантемой", "Вихрем" и "Корнетом"

Страны НАТО накануне анонсировали поставки ВСУ тяжёлого вооружения. Вероятнее всего, большую его часть составят советские образцы из стран бывшего соцлагеря. Однако речь также идет и о передаче Киеву танков иностранного производства. Так, например, Британия намерена поставлять на Украину Challenger-2, а США — Abrams.

По словам Алёхина, российской армии есть что противопоставить Западу.

В первую очередь эксперт отметил ПТРК "Вихрь-М", который активно используется в зоне СВО ударными вертолетами Ка-52. Управляемые ракеты комплекса способны поражать любые танки и бронемашины, стоящие на вооружении ВСУ.

Алёхин также упомянул "грозу танков противника" — самоходный ПТРК "Корнет-Д1" на шасси БМД-4М. "Корнеты" эффективно работают в связке с БПЛА. Характеристики ПТРК позволяют ему с легкостью уничтожать укрепленные огневые точки украинских боевиков.

Помимо этого, ВС России активно используют в ходе спецоперации ПТРК "Хризантема-С". Комплекс способен уничтожать широкий спектр целей и имеет высокую проходимость.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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