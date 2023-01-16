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Экс-сенатор Клинцевич оценил мощь "Посейдона": "Побережье США, Великобритании может быть смыто"

Силовые структуры

Военный эксперт, бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал, почему российский подводный беспилотник "Посейдон" так устрашает Запад.

Экс-сенатор Клинцевич оценил мощь "Посейдона": "Побережье США, Великобритании может быть смыто"

Благодаря ядерной энергоустановке "Посейдон" способен бороздить просторы океана неограниченное время, отметил эксперт.

По его словам, ядерная суперторпеда способна залечь на глубине одного километра и на протяжении долгих лет находиться там до тех пор, пока её не активируют. При этом ни одна страна мира не располагает технологиями, которые помогли бы достать этот беспилотник со дна океана.

Клинцевич сообщил, что при взрыве ядерная торпеда поднимет волну до 300 метров, которая смоет побережье любого государства, имеющего выход к морю или океану.

"Это совершенно реальные вещи, которые были подтверждены военными и учёными. Побережье США, Великобритании может быть без проблем смыто", — подчеркнул бывший член Совета Федерации в беседе с "ПолитРоссией".

Ранее издание NetEase включило "Посейдон" в топ-5 самого опасного для Запада вооружения России.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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