С 12 января резко выросли потери подразделений ВСУ на Сватовском направлении

На Сватовском направлении продолжаются активные боевые действия. На данном участке фронта с 12 января подразделения ВСУ несут крупные потери. Об этом сообщает RT.

Это произошло из-за переброски части подразделений 103-й бригады территориальной обороны, 27-й пехотной бригады, 92-й механизированной бригады и 40-й артиллерийской бригады ВСУ в район Соледара и Бахмута (Артёмовска).

Военные Украины вынуждены были перемещаться на пикапах и БТР Sisu и M113 из-за отсутствия техники с противоминной защитой. Данные колонны засекали беспилотники ВС РФ и наносили по ним удары из орудий "Гиацинт-Б" и "Смерч".

Больше всех потерь понесли 14-я и 67-я мехбригады ВСУ, а также в 25-й ДШБ ВСУ. 10 и 12 января в боевых действиях между Медвежьем и Площанкой погибли две роты данного соединения.

Ранее сообщалось, что офицеры Польши не захотели отправиться на Украину в составе роты танков "Леопард".