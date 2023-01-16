Гагин: танки НАТО станут в Донбассе металлоломом

Танки, которые страны Североатлантического альянса поставят Украине, останутся металлолом на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Всё это останется металлоломом на донбасской земле или трофеями", — цитирует Гагина ТАСС.

По его словам, чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на её качестве.

"Наши силы достаточно успешно поражают любую бронетехнику. Сказать, что те же Leopard намного лучше Т-80, Т-90, я не могу. Это такая же техника, как и любая другая", — подчеркнул эксперт.

В понедельник поставки западной техники на Украину прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, изменить эта техника ничего не сможет.

"Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", — заявил Песков.

О поставках 14 танков объявили власти Великобритании. Кроме того, несколько государств — в частности, Польша, Испания, Финляндия — выразили готовность передать Украине немецкие танки Leopard 2.

Правда, для этого требуется согласие Берлина. На канцлера Олафа Шольца оказывается в этой связи большое давление как в самой Германии, так и со стороны властей ряда государств.

Однако до сих пор правительство ФРГ официально не заявляло о том, готово ли передать танки Украине и разрешить это сделать другим странам.