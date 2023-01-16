Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о подготовке ВС РФ к финальному рывку в СВО на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов проинформировал, что вскоре Россия может совершить рывок в ходе специальной военной операции. Такое заявление он сделал в эфире национального телемарафона.

"Они готовятся к крайнему рывку", — сказал он.

Данилов связал данные планы России со сменой руководства СВО. Напоминаем, ранее командующим Объединённой группировки в зоне проведения спецоперации был назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также Данилов допустил, что ВС РФ могут приурочить следующее наступление к годовщине начала военного конфликта.