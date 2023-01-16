Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов проинформировал, что вскоре Россия может совершить рывок в ходе специальной военной операции. Такое заявление он сделал в эфире национального телемарафона.
"Они готовятся к крайнему рывку", — сказал он.
Данилов связал данные планы России со сменой руководства СВО. Напоминаем, ранее командующим Объединённой группировки в зоне проведения спецоперации был назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Также Данилов допустил, что ВС РФ могут приурочить следующее наступление к годовщине начала военного конфликта.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.