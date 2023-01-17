Бойцам российского подразделения удалось сбить украинский беспилотник огромных размеров, вооружённый гранатами, под Артёмовском.
Как рассказал военкор "Звезды" Игорь Лапик, гигантский БПЛА удалось поразить из стрелкового оружия.
В отличие от ставших уже привычными на передовой разведывательных дронов ВСУ, сбитый беспилотник имеет шумный бензиновый двигатель и шесть больших винтов, что помогло обнаружить его в темноте.
При осмотре трофея выяснилось, что летательный аппарат был вооружен четырьмя гранатами с автономной системой сброса и оснащён видеокамерой с прибором ночного видения.
Ранее военный эксперт заявил, что с помощью украинских беспилотников НАТО прощупывает оборону Крымского полуострова.
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