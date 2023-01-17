Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по окраинам города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, жертв и пострадавших в результате атаки удалось избежать. При этом он отметил, что специалисты экстренных служб зафиксировали повреждения линий электропередачи. Как пояснил Гладков, сейчас они переключают абонентов на резервные линии.
"Подомовой обход продолжается", — добавил глава региона.
Утром 17 января стало известно, что над Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).
ВСУ уже не в первый раз обстреливают Шебекино. Так, 10 января украинские националисты, ударив по этому населённому пункту, повредили 12 частных домовладений, два автомобиля и опору линии электропередачи.
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