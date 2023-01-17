Гладков заявил об ударе ВСУ по Шебекино Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по окраинам города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, жертв и пострадавших в результате атаки удалось избежать. При этом он отметил, что специалисты экстренных служб зафиксировали повреждения линий электропередачи. Как пояснил Гладков, сейчас они переключают абонентов на резервные линии.

"Подомовой обход продолжается", — добавил глава региона.

Утром 17 января стало известно, что над Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ уже не в первый раз обстреливают Шебекино. Так, 10 января украинские националисты, ударив по этому населённому пункту, повредили 12 частных домовладений, два автомобиля и опору линии электропередачи.