Из-за огромных потерь ВСУ Западу придётся изменить свою тактику на Украине, считает политолог Сергей Марков.
Ввиду острой нехватки украинских военных в зоне СВО будет появляться всё больше иностранных наёмников, финансируемых США, Евросоюзом, Британией и Японией.
По словам политолога, военнообязанных мужчин на Украине становится всё меньше, и наступит момент, когда призывать будет просто некого.
"Пока еще мужчины на Украине не заканчиваются, и Зеленский еще ведет массовую мобилизацию. Но уже становится ясно, что украинский мобилизационный ресурс на исходе. И количество иностранных наемников будет возрастать по мере уменьшения украинского мужского населения", — сказал Марков в беседе с "ПолитРоссией".
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что украинцы решаются даже на некоторые нарушения закона, чтобы попасть в тюрьму и избежать таким образом призыва. Добровольно на Украине воевать никто не хочет, людей заставляют делать это силой, отлавливая на улицах.
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