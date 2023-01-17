Матвийчук: ВС РФ будут разрушать критическую инфраструктуру Киева по щадящему режиму

Вооружённые силы РФ с точки зрения международного права не могут полностью обесточить украинскую столицу. Об этом сообщил полковник запаса Анатолий Матвийчук, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление мэра Киева Виталия Кличко о грядущем энергетическом коллапсе.

По словам собеседника издания, энергетика является движущей силой любого общества. Он отметил, что армия РФ не намерена нарушать работу медицинских, социальных и детских учреждений на территории Украины.

"По щадящему режиму, конечно, мы будем производить разрушение инфраструктуры Киева. Этот город действительно испытывает коллапс. Теплоэлектростанции, расположенные вокруг украинской столицы, практически выведены из строя. Самый лучший выход для украинцев — требовать от руководства страны создать условия для подписания мирного соглашения и завершения конфликта", — считает Матвийчук.

Ранее Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в Киеве достиг почти 30 процентов, поэтому энергетический коллапс может произойти в любую секунду.