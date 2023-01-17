Коротченко: России нужно укрепить силы ПВО и ПРО на Дальнем Востоке

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что России необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону основных объектов на Дальнем Востоке. Причиной подобного мнения стало изменение военной концепции Японии, в частности, наращивания её военного потенциала.

"Следует укреплять наш оборонный потенциал на Дальнем Востоке исходя из общего контекста военно-политической ситуации, её развития в азиатско-тихоокеанском регионе, тех рисков и угроз, которые будут актуальны в этой связи для России", — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, эксперт отметил, что претензии Токио на Курилы и разработка новых дальнобойных ракет заставляет Москву задуматься над усилением оборонного потенциала на Дальнем Востоке.

"Учитывая заявленную дальность новой японской ракеты, критически важно нарастить возможности ПВО/ПРО и прикрытие важнейших баз и объектов на всём Дальнем Востоке", — заключил он.

Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил, что Япония может захватить Курилы военным путём с разрешения США.