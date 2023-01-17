Решение увеличить численность российской армии до 1,5 миллионов бойцов связано с антироссийской политикой Запада по отношению к РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что России необходимо позаботиться об обеспечении своей безопасности, и в данном случае Минобороны страны делает то, что и должно.
"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны вот такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае министерство обороны выполняет свою роль", — сказал Песков журналистам.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинформировал о намерении довести численность ВС РФ до 1,5 миллионов человек после соответствующего распоряжении президента.
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