Советник ОП Украины Арестович напомнил о начале спецоперации после его предыдущего увольнения

Алексей Арестович написал заявление об отставке с должности советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он признал ранее, что жилой дом в Днепре пострадал от ракеты ВС России, которую неудачно сбила украинская система противовоздушной обороны (ПВО). Волна хейта поднялась в сторону Арестовича.

Совершил ошибку, значит, надо уходить, сообщил он. Но напомнил, что в прошлый раз он уходил в отставку в прошлом году, также 17 января. Через месяц с небольшим началась специальная военная операция ВС РФ на Украине.

"Посмотрим, что будет в этот раз", — написал Арестович в соцсетях сегодня.