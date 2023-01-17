Стрелков предложил казнить Медведчука через повешение

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков считает, что оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука необходимо либо повесить, либо он должен пожизненно нести наказание.

Он отметил, что Медведчук нужен лишь в качестве фигуранта судебного процесса по выяснению всех мошеннических схем с многомиллиардными средствами, которые выделялись для "пророссийской агитации на Украине" много лет.

"После этого Медведчук должен быть или повешен, или пожизненно определён на постоянное жительство как можно северо-восточнее. Меньшего он не заслужил", — написал Стрелков в своём Telegram-канале.

Сейчас у Медведчука ни в России, ни на Украине нет никаких политических перспектив, отмечают эксперты.