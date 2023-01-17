Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков считает, что оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука необходимо либо повесить, либо он должен пожизненно нести наказание.
Он отметил, что Медведчук нужен лишь в качестве фигуранта судебного процесса по выяснению всех мошеннических схем с многомиллиардными средствами, которые выделялись для "пророссийской агитации на Украине" много лет.
"После этого Медведчук должен быть или повешен, или пожизненно определён на постоянное жительство как можно северо-восточнее. Меньшего он не заслужил", — написал Стрелков в своём Telegram-канале.
Сейчас у Медведчука ни в России, ни на Украине нет никаких политических перспектив, отмечают эксперты.
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