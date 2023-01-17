Генерал Болдырев назвал "подковёрной вознёй" критику Лапина Кадыровым

Бывший командующий Сухопутными войсками генерал Владимир Болдырев назвал "подковёрной вознёй" критику генерал-полковника Александра Лапина от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он заявил в интервью агентству РБК.

По мнению Болдырева, оценивать Лапина, а тем более критиковать его могут только два человека — министр обороны и президент России.

"Всё остальное — просто пустые слова или подковёрная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны", — сказал генерал.

Добавим, после этого Кадыров ответил Болдыреву и назвал его "генералом бла-бла-бла.