Бывший командующий Сухопутными войсками генерал Владимир Болдырев назвал "подковёрной вознёй" критику генерал-полковника Александра Лапина от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он заявил в интервью агентству РБК.
По мнению Болдырева, оценивать Лапина, а тем более критиковать его могут только два человека — министр обороны и президент России.
"Всё остальное — просто пустые слова или подковёрная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны", — сказал генерал.
Добавим, после этого Кадыров ответил Болдыреву и назвал его "генералом бла-бла-бла.
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