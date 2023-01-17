Советник главы Офиса Зеленского Арестович допустил скорое наступление мира в Украине

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста. В Сети он продолжает развивать тему последствий данного решения и предположил скорое наступление мира на Украине. Арестович написал это в комментариях к посту о своём уходе с должности.

Среди читателей возникло бурное обсуждение данного заявления.

"Так может мир настанет. Чего волноваться?", — ответил он одной из пользовательниц.

Напоминаем, Арестович заявил об уходе должности после его заявлений о трагедии в Днепре. Он сообщал, что российская ракета упала на многоэтажку после того, как её сбила украинская ПВО.