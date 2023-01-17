Кадры, на которых запечатлён солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в неадекватном состоянии во время боя, зачем-то опубликовала украинская Погранслужба в своих соцсетях.
Видео снято в районе Артёмовска (Бахмута), на нём боевик ВСУ ведёт стрельбу из автомата.
Понятно, что вокруг него идёт тяжёлый бой, однако всушник почему-то странно смеётся и радостно кричит.
Сложно объяснить его смех чем-то иным, кроме помутнённого состояния сознания.
Ранее продюсер Юрий Бардаш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский часто находится под какими-то наркотическими веществами, и его поддерживают врачи.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.