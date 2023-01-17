Погранслужба Украины выложила видео бойца ВСУ "под веществами" в районе Артёмовска

Кадры, на которых запечатлён солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в неадекватном состоянии во время боя, зачем-то опубликовала украинская Погранслужба в своих соцсетях.

Видео снято в районе Артёмовска (Бахмута), на нём боевик ВСУ ведёт стрельбу из автомата.

Понятно, что вокруг него идёт тяжёлый бой, однако всушник почему-то странно смеётся и радостно кричит.

Сложно объяснить его смех чем-то иным, кроме помутнённого состояния сознания.

Ранее продюсер Юрий Бардаш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский часто находится под какими-то наркотическими веществами, и его поддерживают врачи.